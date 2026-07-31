Τι βλέπουν οι πιλότοι: Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο και τα drones της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυροσβεστική

Τι βλέπουν οι πιλότοι: Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο και τα drones της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Εικόνες από τις φωτιές σε Βοιωτία, Άργος, Άρτα, Σπάρτη και Αττική

Τι βλέπουν οι πιλότοι: Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο και τα drones της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
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Συγκλονιστικές εικόνες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, καταγράφοντας την εξέλιξη των πύρινων μετώπων και τις επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρος και εδάφους.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από drones που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της κατάστασης και διευκολύνοντας τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στα πλάνα αποτυπώνονται οι πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.


Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

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