Τι βλέπουν οι πιλότοι: Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο και τα drones της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Τι βλέπουν οι πιλότοι: Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο και τα drones της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Εικόνες από τις φωτιές σε Βοιωτία, Άργος, Άρτα, Σπάρτη και Αττική
Συγκλονιστικές εικόνες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, καταγράφοντας την εξέλιξη των πύρινων μετώπων και τις επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρος και εδάφους.
Το οπτικό υλικό προέρχεται από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από drones που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της κατάστασης και διευκολύνοντας τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στα πλάνα αποτυπώνονται οι πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Το οπτικό υλικό προέρχεται από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από drones που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της κατάστασης και διευκολύνοντας τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στα πλάνα αποτυπώνονται οι πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα