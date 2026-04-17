Αναστέλλονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Λέσβος - Αϊβαλί
Δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι την επόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί στην Τουρκία.
Η ενημέρωση έγινε στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Λέσβου από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται αυτές τις γραμμές.
Ο λόγος που διακόπηκαν τα δρομολόγια, είναι ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Μυτιλήνης, των κτηνοτρόφων που αντιδρούν στα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.
Επίσης, χθες, εμποδίστηκαν να αποβιβαστούν φορτηγά πλοία από το RO-RO «Θαλασσίτης» , το οποίο μετέφερε από τον Πειραιά 22 φορτηγά με εμπορεύματα.
Σύμφωνα με αρχική ενημέρωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, τα φορτηγά θα παραμείνουν εγκλωβισμένα στο γκαράζ.
