Θεσσαλονίκη: Απατεώνες έκλεψαν 100.000 ευρώ από ηλικιωμένη που τα είχε θαμμένα στον κήπο της
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Λαγκαδά - Συνελήφθη ένας 22χρονος, άφαντος ο συνεργός του
Πάνω από 100.000 ευρώ που είχε θαμμένα στο κήπο του σπιτιού της είδε να καταλήγουν σε χέρια απατεώνων μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης όταν ένας 22χρονος, μαζί με έναν ακόμη συνεργό του, μετέβησαν στο σπίτι της 76χρονης που βρίσκεται στην περιοχή του Λαγκαδά και προσποιήθηκαν ότι ήταν συνεργάτες από λογιστικό γραφείο.
Οι δύο άνδρες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη γυναίκα να τους δώσει 100.000 ευρώ, χρήματα τα οποία ήταν οι οικονομίες της και είχε επιμελώς κρυμμένα και θαμμένα στον κήπο της.
Μόλις έγινε αντιληπτή η απάτη ενημερώθηκε η αστυνομία και το βράδυ της Πέμπτης οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 22χρονο.
Παράλληλα, η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται προκειμένου να ταυτοποιηθεί και ο συνεργός του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
