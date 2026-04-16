Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Ο άτυχος άνδρας κατέληξε σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της πόλης, όπου και εντοπίστηκε νεκρός
Θανατηφόρο περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας άνδρας 33 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ύστερα από πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες του συμβάντος.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:30, σύμφωνα με το thestival.gr, όταν ο άτυχος άνδρας κατέληξε σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της πόλης, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:30, σύμφωνα με το thestival.gr, όταν ο άτυχος άνδρας κατέληξε σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της πόλης, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
