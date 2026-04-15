Νέα απάτη με το Fuel Pass, τι γράφει το παραπλανητικό SMS
Έναν νέο τρόπο έχουν βρει οι απατεώνες το τελευταίο διάστημα για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες
Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης κάνει την εμφάνισή της τις τελευταίες ώρες, με επιτήδειους να στέλνουν μαζικά παραπλανητικά SMS που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις για το πρόγραμμα Fuel Pass III.
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, τα μηνύματα αποστέλλονται από διεθνείς αριθμούς όπως στην προκειμένη περίπτωση από τη Φιλιππίνες (+63) και φέρουν τίτλους που παραπέμπουν σε κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρώντας να αποκτήσουν αξιοπιστία. Στο περιεχόμενο γίνεται λόγος για «οικονομική ενίσχυση καυσίμων», καλώντας τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο προκειμένου να «ενεργοποιήσει» την κάρτα του.
Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν οδηγεί σε επίσημη πλατφόρμα του ελληνικού Δημοσίου (gov.gr), αλλά σε ύποπτη ιστοσελίδα με διαφορετικό domain, στοιχείο που προδίδει την απάτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς κωδικούς ή ακόμη και στοιχεία καρτών.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το μήνυμα δημιουργεί αίσθημα επείγοντος, αναφέροντας ότι «η μη ενεργοποίηση εντός προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης», μια τακτική που χρησιμοποιείται συστηματικά σε περιπτώσεις phishing για να πιέσει τα θύματα να ενεργήσουν άμεσα χωρίς δεύτερη σκέψη.
Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι καμία επίσημη κρατική υπηρεσία δεν ζητά την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμων σε SMS, ούτε αποστέλλει ειδοποιήσεις από διεθνείς αριθμούς.
Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να μην πατούν σε άγνωστους συνδέσμους και να ελέγχουν πάντα ότι η διεύθυνση ιστοσελίδας ανήκει στο επίσημο περιβάλλον του gov.gr.
Παράλληλα, συστήνεται η άμεση διαγραφή τέτοιων μηνυμάτων, καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη αλληλεπιδράσει με τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά δεδομένα.
Δείτε φωτογραφίες από την ύποπτη ιστοσελίδα
