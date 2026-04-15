Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τζαμαρία φούρνου στο Αγρίνιο
Φέρεται να λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στη βιτρίνα της επιχείρησης – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο Αγρίνιο, όταν αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε φούρνο στη συμβολή των οδών Γούναρη και Δυρού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, το όχημα ήταν σταθμευμένο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να κινηθεί εκτός ελέγχου, να ανέβει τα σκαλοπάτια και να προσκρούσει με δύναμη στη τζαμαρία της επιχείρησης.
Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ σημαντικές είναι οι υλικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και στο αυτοκίνητο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα