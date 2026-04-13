Εξαρθρώθηκε στην Λαμία σπείρα που «άδειαζε» σπίτια την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους ήταν στις εκκλησίες

Συνελήφθη ένας δράστης και ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη





Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκμεταλλευόμενοι τις ώρες τέλεσης των Θείων Λειτουργιών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες όπου παραβίαζαν παράθυρα ή πόρτες κατοικιών και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους με σκοπό την κλοπή.







Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



τρία ρολόγια διαφόρων μαρκών

πέντε κινητά τηλέφωνα



ένα μπουφάν

ένα μεταλλικό κλειδί μπουλονιών



Παράλληλα, η σύζυγος του συλληφθέντα παρέδωσε στις Αρχές:



ένα χρυσό κόσμημα

δύο χρυσά δαχτυλίδια

δύο ασημί αλυσίδες

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε ως στόχο κατοικίες και εκμεταλλευόταν την απουσία των ενοίκων προχώρησαν αστυνομικοί στη Λαμία Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας , οι δράστες έδρασαν το χρονικό διάστημα από 09-04-2026 έως 11-04-2026,Από τις τρεις οικίες στις οποίες εισέβαλαν, αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά, προκαλώντας παράλληλα φθορές.τρία ρολόγια διαφόρων μαρκώνπέντε κινητά τηλέφωνατρία ζευγάρια γάντιαένα μπουφάνένα μεταλλικό κλειδί μπουλονιώνμία χρυσή αλυσίδαένα χρυσό κόσμημαδύο χρυσά δαχτυλίδιαδύο ασημί αλυσίδες

δύο σκουλαρίκια



Όλα τα παραπάνω αντικείμενα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.



Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε για απολογία ενώπιον του Ανακριτή.