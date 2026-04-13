Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Εξαρθρώθηκε στην Λαμία σπείρα που «άδειαζε» σπίτια την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους ήταν στις εκκλησίες
Εξαρθρώθηκε στην Λαμία σπείρα που «άδειαζε» σπίτια την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους ήταν στις εκκλησίες
Συνελήφθη ένας δράστης και ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη
Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε ως στόχο κατοικίες και εκμεταλλευόταν την απουσία των ενοίκων προχώρησαν αστυνομικοί στη Λαμία.
Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες έδρασαν το χρονικό διάστημα από 09-04-2026 έως 11-04-2026, εκμεταλλευόμενοι τις ώρες τέλεσης των Θείων Λειτουργιών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες όπου παραβίαζαν παράθυρα ή πόρτες κατοικιών και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους με σκοπό την κλοπή.
Από τις τρεις οικίες στις οποίες εισέβαλαν, αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά, προκαλώντας παράλληλα φθορές.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
τρία ρολόγια διαφόρων μαρκών
πέντε κινητά τηλέφωνα
τρία ζευγάρια γάντια
ένα μπουφάν
ένα μεταλλικό κλειδί μπουλονιών
Παράλληλα, η σύζυγος του συλληφθέντα παρέδωσε στις Αρχές:
μία χρυσή αλυσίδα
ένα χρυσό κόσμημα
δύο χρυσά δαχτυλίδια
δύο ασημί αλυσίδες
Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες έδρασαν το χρονικό διάστημα από 09-04-2026 έως 11-04-2026, εκμεταλλευόμενοι τις ώρες τέλεσης των Θείων Λειτουργιών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες όπου παραβίαζαν παράθυρα ή πόρτες κατοικιών και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους με σκοπό την κλοπή.
Από τις τρεις οικίες στις οποίες εισέβαλαν, αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά, προκαλώντας παράλληλα φθορές.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
τρία ρολόγια διαφόρων μαρκών
πέντε κινητά τηλέφωνα
τρία ζευγάρια γάντια
ένα μπουφάν
ένα μεταλλικό κλειδί μπουλονιών
Παράλληλα, η σύζυγος του συλληφθέντα παρέδωσε στις Αρχές:
μία χρυσή αλυσίδα
ένα χρυσό κόσμημα
δύο χρυσά δαχτυλίδια
δύο ασημί αλυσίδες
δύο σκουλαρίκια
Όλα τα παραπάνω αντικείμενα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε για απολογία ενώπιον του Ανακριτή.
Όλα τα παραπάνω αντικείμενα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε για απολογία ενώπιον του Ανακριτή.
