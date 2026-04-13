Μεγάλη κίνηση στην γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, κλειστή η πορθμειακή γραμμή λόγω ισχυρών ανέμων
Κλειστό θα παραμείνει μέχρι νεωτέρας το πορθμείο Ρίου–Αντιρρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην γέφυρα, από την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα που κορυφώνεται σταδιακά.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση της κυκλοφορίας, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς θα αναχωρούν για τους τόπους κατοικίας τους.

Την ίδια ώρα, λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.




Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

H επιστροφή των εκδρομέων γίνεται με καλό καιρό και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του για το protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

