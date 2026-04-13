Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Με καλό καιρό η επιστροφή των εκδρομέων, έρχονται σκόνη και λασποβροχές από αύριο: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema.gr
Μόνη εξαίρεση για όσους επιστρέφουν από το Ιόνιο όπου οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ
Δευτέρα του Πάσχα σήμερα και ο καιρός με εξαίρεση το Ιόνιο όπου οι νοτιάδες θα δυναμώσουν και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους επιλέξουν να επιστρέψουν από τις Πασχαλινές τους διακοπές, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr.
Όπως αναφέρει, σήμερα περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν ασθενείς βροχές στα βόρεια.
Η θερμοκρασία σε άνοδο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 20 με 21 βαθμούς στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ η ψύχρα θα είναι λιγότερο έντονη με τα θερμόμετρα να δείχνουν τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ελλάδα και τους 15 με 16 βαθμούς στα νησιά.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι μέχρι 8 μποφόρ και στο Αιγαίο από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν.
Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 3 μποφόρ στον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται περισσότερη συννεφιά. Νοτιοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ θα πνέουν στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.
«Από την Τρίτη του Πάσχα μέχρι την Πέμπτη προβλέπεται αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την περιοχή μας» σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλία. «Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες βροχές εκδηλωθούν την περίοδο αυτή, θα είναι λασποβροχές. Τα στοιχεία μας δείχνουν διάσπαρτες και ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στη συνέχεια θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, οι οποίοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία και σταδιακά θα απομακρύνουν και τη σκόνη!» καταλήγει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος.
