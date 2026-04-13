Σημειωτόν από τον Ισθμό μέχρι την Κινέτα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Δείτε live πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου καθώς είναι κλειστό το πορθμείο - Καλύτερη είναι η εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας
Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά και να αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Ήδη από νωρίς το απόγευμα, η κυκλοφορία παρουσιάζει σημαντική επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από νωρίς η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, όπου καταγράφονται αρκετές καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται λίγο πριν τον Ισθμό έως και το ύψος της Νέας Περάμου.
Κίνηση και στην παλιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου - Ουρές και στις δημόσιες τουαλέτεςΗ οδική αρτηρία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο μετά το ύψος της Κινέττας καθώς είναι κλειστή η παλαιά εθνική οδός, με συνέπεια όλα τα οχήματα να οδηγούνται, αναγκαστικά, στη νέα εθνική οδό. Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί είναι οι ουρές που σχηματίζονται, από οχήματα και ανθρώπους, στις στάσεις με δημόσιες τουαλέτες. Τα οχήματα σε πολλές περιπτώσεις δεν χωρούν και παρκάρουν και εκτός -πριν ή μετά- των θέσεων στάθμευσης.
Την ίδια ώρα κίνηση αρχίζει να έχει και η Εθνικής Οδός Αθηνών–Λαμίας, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα έως τη Μαλακάσα. Κίνηση υπάρχει και πριν από τα διόδια Αφιδνών έως και το ύψος του Κρυονερίου όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου καθώς είναι κλειστό το πορθμείο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην γέφυρα.
Λίγο μετά τις 14:00, έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.
Νωρίτερα, η διέλευση των διοδίων από το ρεύμα εισόδου για τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνταν ελεύθερα, αφού οι υπεύθυνοι των διοδίων άνοιξαν για λίγη ώρα προκειμένου να μην σχηματιστούν ουρές, κάτι όμως που δεν αποφεύχθηκε καθώς χιλιάδες είναι όσοι επιστρέφουν μετά τις γιορτές του Πάσχα στην πόλη...
Κάθε μία ώρα εκτιμάται πως περνούν από τα διόδια περίπου 2.000 αυτοκίνητα, ενώ αυτήν την ώρα λειτουργούν και τα 8 γκισέ στα διόδια των Μαλγάρων.
Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενισχυμένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ εκτιμάται ότι η κυκλοφορία θα αρχίσει να εκτονώνεται αργά το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου.
Η επιστροφή πραγματοποιείται με καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, γεγονός που ευνοεί τη μαζική μετακίνηση. Συνολικά, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 660.000 οδηγοί θα επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, με νέο κύμα να αναμένεται και την Τρίτη.
H επιστροφή των εκδρομέων γίνεται με καλό καιρό και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του για το protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων και στη ΘεσσαλονίκηΚαθυστερήσεις καταγράφονται το μεσημέρι της Δευτέρας στην ΠΑΘΕ, κατά τη διάρκεια της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμουςΣύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 χθες έως τις 06:00 σήμερα πέρασαν συνολικά 61.414 οχήματα από τα δύο εθνικά δίκτυα (32.948 από την Αθηνών–Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών–Λαμίας), ενώ από τις 06:00 έως τις 12:00 σήμερα επέστρεψαν επιπλέον 11.516 οχήματα.
