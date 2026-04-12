Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ
Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στον Εύοσμο ανήμερα Πάσχα – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες
Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ στην περιοχή του Ευόσμου.
Το δυστύχημα συνέβη τις μεσημεριανές ώρες, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Από την πρόσκρουση, ένας 88χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Ελαφρύτερα τραύματα υπέστησαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των οδηγών. Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο 66χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
πηγή: thestival
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα