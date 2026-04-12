Με κρότο και σε κλίμα κατάνυξης το «Χριστός Ανέστη» σε όλη τη χώρα: Πλήθος πιστών στους ναούς για την Ανάσταση, δείτε βίντεο
Με κρότο και σε κλίμα κατάνυξης το «Χριστός Ανέστη» σε όλη τη χώρα: Πλήθος πιστών στους ναούς για την Ανάσταση, δείτε βίντεο
Κάθε γειτονιά, σα ένα μικρό «κερί», φώτισε τον αττικό ουρανό, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, τη δική της ευχή - Ανάσταση στα νεκροταφεία, το ξεχωριστό έθιμο της Κοζάνης
Με κατάνυξη, σεβασμό και λαμπρότητα γιόρτασε όλη η χώρα χθες την Ανάσταση. Σε όμορφες εικόνες από άκρη σε άκρη της επικράτειας ο κόσμος γέμισε τις εκκλησίες και με τα κεράκια τους φώτισαν τη νύχτα. Φυσικά δεν έλειψαν τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά σε όλη τη χώρα, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν ιδιαίτερα ευτράπελα.
Πολύ εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τη Λάρισα. Στο επίκεντρο ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλίου, όπου οι πιστοί, κρατώντας τις αναμμένες λαμπάδες, δημιούργησαν μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα αντίστοιχη της μεγαλύτερης γιορτής για την Χριστιανοσύνη. Ένα βίντεο από drone που δημοσιεύει το larissanet δείχνει τους χιλιάδες πιστούς που «άναψαν» τη νύχτα της Ανάστασης.
Δείτε:
Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, η τελετή της Αναστάσεως πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί η άφιξη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, παρά τις αντιξοότητες που δημιούργησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Εικόνες από το drone του Orange Press Agency φανερώνουν τη γιορτή της Ανάστασης σε όλο το Λεκανοπέδιο. Κάθε γειτονιά, σα ένα μικρό «κερί», φώτισε τον αττικό ουρανό, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, τη δική της ευχή.
Η Ανάσταση στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πολύγωνο:
Ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα Πανελλαδικά που κρατάει χρόνια, είναι αυτό των Κοζανιτών που κάνουν Ανάσταση στα νεκροταφεία της Κοζάνης.
Πλήθος πιστών το βράδυ της Αναστάσεως του Κυρίου, πηγαίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, στα νεκροταφεία της πόλης, με λαμπάδες και αυγά, προκειμένου να βρεθούν στα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.
Πολύ εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τη Λάρισα. Στο επίκεντρο ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλίου, όπου οι πιστοί, κρατώντας τις αναμμένες λαμπάδες, δημιούργησαν μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα αντίστοιχη της μεγαλύτερης γιορτής για την Χριστιανοσύνη. Ένα βίντεο από drone που δημοσιεύει το larissanet δείχνει τους χιλιάδες πιστούς που «άναψαν» τη νύχτα της Ανάστασης.
Δείτε:
Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, η τελετή της Αναστάσεως πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί η άφιξη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, παρά τις αντιξοότητες που δημιούργησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Εικόνες από το drone του Orange Press Agency φανερώνουν τη γιορτή της Ανάστασης σε όλο το Λεκανοπέδιο. Κάθε γειτονιά, σα ένα μικρό «κερί», φώτισε τον αττικό ουρανό, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, τη δική της ευχή.
Η Ανάσταση στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πολύγωνο:
Ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα Πανελλαδικά που κρατάει χρόνια, είναι αυτό των Κοζανιτών που κάνουν Ανάσταση στα νεκροταφεία της Κοζάνης.
Ανάσταση στα νεκροταφεία στην Κοζάνη
Πλήθος πιστών το βράδυ της Αναστάσεως του Κυρίου, πηγαίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, στα νεκροταφεία της πόλης, με λαμπάδες και αυγά, προκειμένου να βρεθούν στα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.
Το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα παρά τις δυσκολίεςΛίγο μετά τις 19:30 το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα, παρά τις αντιξοότητες που προκάλεσε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί η πανηγυρική δοξολογία στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην περιοχή της Πλάκας, όπου πλήθος πιστών έσπευσε να παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στις εστίες του.
«Το Άγιο Φως είναι στην Ελλάδα. Είχαμε δεσμευτεί ότι, παρά τις αντιξοότητες, θα το φέρουμε και το φέραμε!», δήλωσε με εμφανή συγκίνηση ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μετά την άφιξη του Αγίου Φωτός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα