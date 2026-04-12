Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων μέχρι την Τρίτη του Πάσχα
ΕΛΛΑΔΑ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΑΣΑ

Με ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα ΜΜΜ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Το πρόγραμμα λειτουργίας λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και τραμ έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, με μειωμένη συχνότητα δρομολογίων την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα και σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα από την Τρίτη και έπειτα.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ:

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

