Δεύτερος εγκλωβισμένος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Λεμεσό, τρεις τραυματίες, βίντεο και φωτογραφίες

Έναν ακόμη νεκρό ανέσυραν πριν λίγο τα συνεργεία διάσωσης από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε νωρίτερα στην περιοχή Γερμασόγεια της Λεμεσού στην Κύπρο , ενώ νωρίτερα είχε ανασυρθεί ένας ακόμα άνδρας νεκρός από το σημείο.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από την κατάρρευση υπάρχουν και τρεις τραυματίες, που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής.Στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με δέκα διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.

Παράλληλα, φέρεται να έχει διασωθεί και ένας σκύλος, που παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.



Στο σημείο εργάζονται συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), της Πολιτικής Άμυνας, της Αρχής Ηλεκτρισμού, μέλη της Αστυνομίας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.



Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές στο σημείο, προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των μπάζων και διάσωση ατόμων που εγκλωβίστηκαν στο κατεστραμμένο κτίριο, μέρος του οποίου κατέρρευσε λίγο πριν τις 13.30.



Ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων στο σημείο Στο σημείο ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δημοσίας Τάξεως, ενώ στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται και ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ.



Σημειώνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης.