Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Απο Πειραιά και Ραφήνα αναχωρούν σήμερα οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα: Σχεδόν 80.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αθήνα χθες
Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων σήμερα Μ.Σάββατο από τα λιμάνια της Αττικής
Σε πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται και σήμερα η πασχαλινή έξοδος από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των επιβατών.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 5 δρομολόγια, ενώ εκτιμάται θα αναχωρήσουν 2.366 άτομα.
Στον Αργοσαρωνικό, αναμένονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 αναχωρήσεις επιβατών, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν 1.262 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 7 απόπλοι προς Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.
Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης χθες Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών.
Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 8.418 αναχωρήσεις επιβατών προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκαν 9 απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.
Οπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς συνολικά 79.464 αυτοκίνητα και ειδικότερα, 43.380 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και 36.084 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.
Η φετινή έξοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέχρι στιγμής είναι λίγο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, πέρυσι, από την Παρασκευή πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, που αρχίζει παραδοσιακά να μετράει η έξοδος του Πάσχα, μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή είχαν περάσει συνολικά από τα δύο εθνικά δίκτυα 616.397 αυτοκίνητα, ενώ φέτος το αντίστοιχο διάστημα και μέχρι τις έξι το απόγευμα σήμερα, έχουν περάσει 629.214 αυτοκίνητα.
Ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, που κορυφώνεται η έξοδος, πέρυσι πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς 234.496 αυτοκίνητα συνολικά, ενώ φέτος μέχρι τις έξι το απόγευμα, 251.255 αυτοκίνητα (171.791 τη Μεγάλη Πέμπτη και 79.464 σήμερα).
Σήμερα μέχρι το απόγευμα αναμένεται να φύγουν και οι τελευταίοι Αθηναίοι, με την Τροχαία να παραμένει σε ετοιμότητα.
Σχεδόν 80.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αθήνα τη Μεγάλη Παρασκευή
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
