Πώς καθιερώθηκε ο εορτασμός του Πάσχα: Οι τρεις «Αναστάσεις» και έθιμα από όλη την Ελλάδα



Η Κυριακή του Πάσχα με... αγώνες



«Ξεχασμένα» πασχαλινά έθιμα

Ακολούθως,. Ο ιερέας διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και ακολούθως ψάλλει το «Χριστός Ανέστη». Οι πιστοί αγκαλιάζονται και φιλιούνται με χριστιανική χαρά και το «Χριστός Ανέστη» ακούγεται παντού, όπως και η απάντηση σε αυτό:Την ώρα του «Χριστός Ανέστη» οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, δυνατά και παρατεταμένα.καικαθώς και μια έντονη οχλαγωγία δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά, που ορισμένες φορές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα.και λέβητες για την εκδίωξη δαιμονίων και πνευμάτων.Ο λαός θεωρεί ότι με την αρχή της άνοιξης τα δαιμόνια αφθονούν. Όχι μόνο αυτά που απέμειναν από τον χειμώνα, αλλά και τα δαιμόνια της άνοιξης που καιροφυλακτούν για να βλάψουν τους ανθρώπους, την υγεία τους και τη σοδειά τους, αλλά και τη βλάστηση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι παλαιότερα, όταν οι χωρικοί επέστρεφαν με το αναστάσιμο φως στα σπίτια τους,. Μετά την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση, οι μπαρουτοκαπνισμένοι αγωνιστές, μετά το πολυπόθητο «Χριστός Ανέστη», που είχε γίνει πραγματικότητα με την ανεξάρτητη Ελλάδα έριχναν στον αέρα τουφεκιές και, στα νησιά, μπουρλότα. Όλα αυτά εξελίχθηκαν και φτάσαμε στη σημερινή ρίψη κροτίδων και σε έθιμα όπως ο ρουκετοπόλεμος στονΕπιστρέφοντας στο σπίτι οι πιστοί, με τη φλόγα της λαμπάδας που φέρνουν αναμμένη από την εκκλησία σταυρώνουν το ανώφλι της εξώπορτας του σπιτιού και στη συνέχεια ανανεώνουν το φως της καντήλας στο εικονοστάσι και τη φωτιά στο τζάκι (η φωτιά έχει σβηστεί πριν την αναχώρηση των πιστών για την εκκλησία, κάτι ανάλογο γινόταν στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη!). Στη συνέχεια, μεταδίδεται από τους πιστούς το άγιο φως στα ζώα, ιδιαίτερα τα στείρα και τα άκαρπα δέντρα. Αυτό γίνεται από μια νεαρή γυναίκα. Βλέπουμε λοιπόν, ότι στο αναστάσιμο φως αποδίδεται όχι μόνο αποτρεπτική δύναμη των κακών, αλλά και γονιμοποιός δύναμη.Ακολουθεί το αναστάσιμο γεύμα, με βασικό έδεσμα τη μαγειρίτσα, απαραίτητη μετά τη νηστεία (παλαιότερα η νηστεία της Σαρακοστής τηρούνταν σχεδόν από όλους, σήμερα από λίγους, πάντως τηρείται από αρκετούς η ολιγοήμερη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας). Παράλληλαπου η βαφή τους έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη κ.ά.Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα αρχίζει το σούβλισμα του αρνιού και η παρασκευή και άλλων “συνοδευτικών” κρεατικών (κοντοσούβλι κοκορέτσι, κ.ά.). Η χαρά των Χριστιανών είναι μεγάλη. Ευχές δίνουν και παίρνουν. Τραγούδια και χοροί είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με την ημέρα. Το πασχαλινό τραπέζι είναι γεμάτο από φαγητά και ποτά. Σ’ αυτό έχουν θέση όχι μόνο τα μέλη μιας οικογένειας, αλλά και συγγενείς και φίλοι.Η «δεύτερη Ανάσταση» γίνεται το απόγευμα της Κυριακής και είναι γνωστή και ως «αγάπη», επειδή. Οι πιστοί, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας δίνουν πάλι το «φιλί της αγάπης», όπως άλλωστε και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.Συνήθως παλαιότερα, μετά την απόλυση της εκκλησίας ακολουθούσε χορός στον αυλόγυρο του ναού με μεγάλη ιεροπρέπεια, με τον ιερέα να σέρνει τον χορό και τους ενορίτες ν’ ακολουθούν κατά ηλικία και να τραγουδούν ειδικά για την περίσταση τραγούδια. Έτσι, στη Σκυλόγιαννη της Εύβοιας, χορεύουν γύρω από την εκκλησία τραγουδώντας:«Σήμερον Χριστός ανέστη /και στους ουρανούς ευρέθη,σήμερα τα παλικάρια / στέκονται σαν τα βλαστάρια…»: ιπποδρομίες χωρίς σέλα, άλμα, τρέξιμο, λιθάρι (λιθοβολία), πάλη. Τα έπαθλα ήταν π.χ. στην Πελοπόννησο λαμπριάτικες κουλούρες (λαμπροκουλούρες) ή κεντημένα μαντίλια που φορούσαν έπειτα περήφανες οι σύζυγοι των νικητών. Ένα, φαινομενικά, παράξενο έθιμο ήταν το κρέμασμα μιας κούνιας (ή και περισσότερων) στα δέντρα, στις οποίες αιωρούνταν νέες κοπέλες. Όμως κατά τον Ε. Fehrle(purgatio per aerem), δηλαδή απαλλαγή από τα κακά που απειλούν τον άνθρωπο το καλοκαίρι. Ανάλογη είναι η πίστη για την «αιώρα» και στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά οι κούνιες θυμίζουν την αιώρα των Αθηναίων παρθένων στ’ Ανθεστήρια, μία από τις λαϊκότερες γιορτές στις αρχές της άνοιξης.Ας αναφέρουμε, διάσπαρτα μερικά ακόμα παλιάΑν συνεχίζονται κάπου και το αγνοούμε, θα παρακαλούσαμε τους αναγνώστες μας να μας ενημερώσουν.Παλιότερα, το πρώτο αβγό που έβαφαν, το παράχωναν στα αμπέλια. Ένα άλλο αβγό το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι, ενώ τη βαφή που έμενε την παράχωναν στο χώμα, κάτι που αποτελεί σαφή αναφορά σε πρωτόγονες δοξασίες. Σε κάποια χωριά της Μακεδονίας, όπως στις Ελευθερές,Στα Μαργαρίτα Έδεσσας πίστευαν ότι αν μια χρονιά δεν σπάσουν κόκκινα αβγά σ’ έναν βράχο, η σοδειά τους θα καταστραφεί.Από την Ανατολική Θράκη προέρχεται το έθιμο που υπήρχε στο Αμύνταιο Φλώρινας, με τα αγιασμένα αβγά να τοποθετούνται δίπλα στο εικονοστάσι του σπιτιού. Ένα από αυτά έμενε όλο τον χρόνο κοντά στην εικόνα, ενώ όταν έπεφτε καταιγίδα,το χαλάζι και οι πλημμύρες. Τα υπόλοιπα αγιασμένα αβγά θάβονταν μετά τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή μετά το Πάσχα), στα αμπέλια και στα χωράφια για να δώσουν καλή σοδειά. Συμβολικά χρησιμοποιείται και το ψωμί, με τη μορφή της λαμπροκουλούρας (Λαμπρή + κουλούρα) και του λαμπρόψωμου (Λαμπρή + ψωμί). Όταν ευλογούνται, θεωρούνται ότι είναι μαγικά και φέρνουν δύναμη στο σπίτι. Συμβολικά και με παγανιστικές καταβολές ήταν τα διάφορα σήματα που χάραζαν πάνω σ’ αυτά.Σε χωριά της Φθιώτιδας, την ώρα της Ανάστασης, τη νύχτα, ένας επίτροπος της εκκλησίας έπαιρνε μια(καλάμι σίκαλης), αγιασμένη από τα Θεοφάνεια ανέβαινε ψηλά στο καμπαναριό και την άναβε. Τα μέρη στα οποία ήταν ορατό το φως της φωτιάς αυτής δεν κινδύνευαν από χαλάζι. Γενικότερα, υπήρχε η πίστη ότι το φως της Ανάστασης έχει θαυματουργές, αλλά κυρίως, αποτρεπτικές ιδιότητες. Όπως γράφει ο Γ.Α. Μέγας: «Την έννοια αυτή έχει πιθανότατα και η μεγάλη φωτιά που ανάβουν σε υψώματα των χωριών τη νύχτα της Ανάστασης». Στα χωριά της Λήμνου, όλοι οι άντρες πήγαιναν στην εκκλησία από μία κληματσίδα. Τις κληματσίδες όλες, τις έστηναν όρθιες και τους έβαζαν φωτιά.Το «φιλί της αγάπης», είτε στη νυχτερινή Ανάσταση είτε στη δεύτερη Ανάσταση είχε ξεχωριστή σημασία. Στα χωριά της Πυλίας, ένας ένας έβγαιναν από την εκκλησία και φιλούσαν τους υπόλοιπους. Έπειτα στέκονταν στη σειρά για να τους ασπαστούν και όσοι έβγαιναν στη συνέχεια. Ακόμα κι όσοι ήταν τσακωμένοι μεταξύ τους, ασπάζονταν ο ένας τον άλλον, τα πάντα ξεχνιόταν. Στα Νένητα της Χίου, την ώρα της Ανάστασης οι εκκλησιαζόμενοικαι «αντάλλασσαν» τα στασίδια τους ως ένδειξη εγκάρδιας αγάπης.Στο Λασίθι, όταν ένα δέντρο δεν καρποφορούσε, πήγαιναν το Πάσχα και έλεγαν μπροστά του τρεις φορές το «Χριστός Ανέστη». Έπειτα, το πέτρωναν. Του έβαζαν δηλαδή μια πέτρα στη ρίζα και το δέντρο καρποφορούσε. Σε πολλές περιοχές, ο ιερέας επισκεπτόταν τα σπίτια και αγίαζε το πασχαλινό αρνί. Έτσι, στη Ρόδο, όλοι, πλούσιοι και φτωχοί έσφαζαν τη Λαμπρή ένα κατσικάκι ή αρνί. Το παραγέμιζαν με σιτάρι αλεσμένο στον χειρόμυλο και το έβαζαν στον φούρνο. Μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης, ο ιερέας γύριζε όλα τα σπίτια και ευλογούσε όλα τα αρνιά.Τέλος, μετά τη δεύτερη Ανάσταση γίνονταν στο παρελθόν οι περισσότερες αδελφοποιίες (έτσι γινόταν δύο άντρες αδελφοποιτοί). Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας γινόταν γιατί έδινε ιερότητα στην όλη τελετή.Γ.Α. ΜΕΓΑΣ, «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ», Έκτη έκδοση, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ”, 2007.Δημ. Σ. Λουκάτος, «Πασχαλινά και της Άνοιξης», Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, 1995.Εγκυκλοπαίδειες ΠΑΠΥΡΟΣ- ΛΑΡΟΥΣ - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ, ΔΟΜΗ.