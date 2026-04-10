Νέο βήμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις στο Δίστομο: Ιταλικό δικαστήριο ανοίγει τον δρόμο για την εκτέλεση της απόφασης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας απέρριψε την προσφυγή του γερμανικού Δημοσίου - Επιτρέπει να συνεχιστεί η εκτέλεση της απόφασης υπέρ των οικογενειών των θυμάτων της σφαγής

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Διστόμου, ανοίγει τον δρόμο για την εκτέλεση της απόφασης στην Ιταλία και την καταβολή αποζημιώσεων, εκτός εάν η Γερμανία επιλέξει νέα προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή η ιταλική κυβέρνηση προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση.



Η σφαγή του Διστόμου

Τον Ιούνιο του 1944, δυνάμεις των Ναζί έσφαξαν 218 κατοίκους του Διστόμου, ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη, ως αντίποινα για αντιστασιακή δράση στην περιοχή. Η σφαγή αποτελεί ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα κατά τη γερμανική Κατοχή.



Τη δεκαετία του 1990, συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν αγωγή κατά του γερμανικού Δημοσίου στα ελληνικά δικαστήρια. Το 2002, ο Άρειος Πάγος εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση που δικαίωσε τους ενάγοντες. Ωστόσο, η απόφαση δεν εκτελέστηκε ποτέ στην Ελλάδα, καθώς απαιτούνταν ειδική άδεια για αναγκαστική εκτέλεση κατά ξένου κράτους, η οποία δεν χορηγήθηκε ποτέ.



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (και παλαιότερα η Νομαρχία Βοιωτίας), στράφηκε για λογαριασμό των συγγενών στα ιταλικά δικαστήρια, με διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού Δημοσίου στην Ιταλία. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται χρηματικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους.



Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Το «όχι» του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας ανοίγει τον δρόμο για την αναγκαστική εκτέλεση γερμανικής κρατικής περιουσίας στη χώρα.



Ωστόσο, δικαιούχοι των αποζημιώσεων του ταμείου ήταν αποκλειστικά Ιταλοί πολίτες. Οι συγγενείς των θυμάτων του Διστόμου εξαιρέθηκαν από αυτό και ως εκ τούτου, δεν είχαν δικαίωμα αποζημίωσης.



Ο αποκλεισμός τους ήταν σημαντικός για τη σημερινή απόφαση. Το δικαστήριο έκρινε ότι από τη στιγμή που οι αξιώσεις των συγγενών δεν έχουν ικανοποιηθεί ή διευθετηθεί με κανέναν τρόπο, μπορούν να προχωρήσουν σε εκτέλεση.



Ωστόσο, η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να ανακοπεί εκ νέου με δύο τρόπους: είτε με νέα προσφυγή της Γερμανίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, είτε με νομοθετική παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης.



Ο δήμαρχος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς, χαρακτήρισε την εξέλιξη κρίσιμη για τον αγώνα των οικογενειών και ζήτησε να εκτελεστεί η απόφαση, χωρίς προσκόμματα, είτε από τη γερμανική πλευρά, είτε από την ιταλική.



Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά σημαντική είδηση». «Σήμερα έγινε ένα στρατηγικό βήμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται ως την τελική δικαίωση», τόνισε στο protothema.gr