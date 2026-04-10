Απορριμματοφόρο βούλιαξε σε δρόμο στην Πάτρα, τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος
Η καθίζηση σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» σε δρόμο στην Πάτρα που σημειώθηκε καθίζηση το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα.
Όλα συνέβησαν στις 7.30 το πρωί στην οδό Αλσυλλίου μετά την Καρόλου (στην στροφή), την ώρα που περνούσε το απορριμματοφόρο του Δήμου με τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με το tempo24.news το οδόστρωμα υποχώρησε και σχημάτισε μία λακκούβα τουλάχιστον 2 τετραγωνικών μέτρων.
Η ρόδα του απορριμματοφόρου έπεσε μέσα, έσπασε ο αγωγός της ΔΕΥΑΠ, πλημμύρισε ένα υπόγειο ενώ ένας εργαζόμενος του Δήμου τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.
Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο σπίτι που πλημμύρισε.
