Ξεκινά η 22η εναέρια εκστρατεία εμβολιασμού αλεπούδων κατά της λύσσας: Ρίψεις δολωμάτων σε 17 Περιφερειακές Ενότητες
Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες - Η ολοκλήρωση της εκστρατείας αναμένεται έως τα μέσα Μαΐου
Για τα τέλη Απριλίου προγραμματίζεται η έναρξη της 22ης αντιλυσσικής εμβολιαστικής εκστρατείας των αλεπούδων, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο εμβολιασμός εφαρμόζεται με την από αέρος ρίψη αντιλυσσικών εμβολίων-δολωμάτων υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων κτηνιατρικών Αρχών της χώρας.
Η ολοκλήρωση της εκστρατείας αναμένεται έως τα μέσα Μαΐου, με πιθανή παράταση έως το τέλος του ίδιου μήνα, εφόσον συντρέξουν λόγοι που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή της (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αεροπορικές απαγορεύσεις).
Επισημαίνεται ότι η πρώτη από αέρος αντιλυσσική εμβολιαστική εκστρατεία των κόκκινων αλεπούδων εφαρμόστηκε στη χώρα μας το 2013, μετά την εκδήλωση της επιζωοτίας της νόσου στα ζώα που διήρκησε έως το 2014. Από το 2021, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των κρατών-μελών με καθεστώς απαλλαγμένου από τον ιό της λύσσας, σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 2021/620 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως τονίζει το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης σε σύστασή του προς του πολίτες, θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα εμβόλια-δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς περιέχουν ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής μαζί τους, πρέπει να αναζητείται αμέσως ιατρική βοήθεια.
Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ υπογραμμίζει πως στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για την επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικό να εμβολιάζονται όλοι οι σκύλοι και οι γάτες, είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα, με εγκεκριμένα αντιλυσσικά εμβόλια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός γίνεται βάσει της διάρκειας ανοσίας που παρέχει το κάθε εμβολιαστικό σκεύασμα, πληροφορία που παρέχεται από την παρασκευάστρια εταιρεία.
Τέλος, τονίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές/δασικές υπηρεσίες και τους θηροφύλακες σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών ζώων ευαίσθητων στον ιό της λύσσας (όλα τα θερμόαιμα ζώα) -ακόμη και μετά από τροχαία ατυχήματα- ή ζώων τα οποία εμφανίζουν συμπεριφορά ύποπτη για λύσσα (λυσσύποπτα).
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ρίψεις σε 17 Περιφερειακές ΕνότητεςΟι εναέριες ρίψεις των αντιλυσσικών εμβολιακών δολωμάτων θα πραγματοποιηθούν σε 17 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χώρας. Συγκεκριμένα, στις ΠΕ Έβρου (πλην Σαμοθράκης), Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας (τμήμα αυτής), Σερρών (τμήμα αυτής), Κιλκίς, Θεσσαλονίκης (τμήμα αυτής), Πέλλας, Ημαθίας (τμήμα αυτής), Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης (τμήμα αυτής), Γρεβενών (τμήμα αυτής), Ιωαννίνων (τμήμα αυτής), Θεσπρωτίας και Πρέβεζας (τμήμα αυτής).
