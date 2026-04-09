Γιατί κρεμούν κόκκινα πανιά στα μπαλκόνια της Θεσσαλονίκης σήμερα Μεγάλη Πέμπτη
Γιατί οι πιστοί απλώνουν στο μπαλκόνι τους ένα κόκκινο πανί σύμφωνα με τη θρησκεία και την παράδοση

Αν κάνετε μία βόλτα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, υπάρχει πιθανότητα να δείτε σε αρκετά μπαλκόνια κρεμασμένο ένα κόκκινο πανί.

Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν, σύμφωνα με τη θρησκεία και την παράδοση, απλώνουν οι πιστοί στο μπαλκόνι τους ένα κόκκινο πανί που συμβολίζει το αίμα και τη θυσία του Ιησού. Όσο το κόκκινο πανί είναι κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, δεν πλένουν, ούτε απλώνουν ρούχα, γιατί το θεωρούν κακό σημάδι, ενώ την ίδια ημέρα σε όλη τη χώρα βάφουν τα κόκκινα αυγά.

Για αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται επίσης και Κόκκινη Πέμπτη ή «ΚοκκινοΠέμπτη». Το κόκκινο έχει τις ρίζες του στην ιστορία που θέλει μία γυναίκα να μην πιστεύει την είδηση της Ανάστασης του Ιησού και να λέει: «Όταν τα αυγά που κρατώ θα γίνουν κόκκινα, τότε θα αναστηθεί και ο Χριστός. Και τότε αυτά έγιναν κόκκινα».. Σε πολλές περιοχές της χώρας κρατούν τη μπογιά σαράντα ημέρες, επειδή πιστεύουν ότι είναι «του Χριστού το αίμα» και την βαφή δεν την χύνουν αλλά την παραχώνουν. Η παράδοση θέλει τα αυγά που βάφονται κόκκινα την Μεγάλη Πέμπτη να διατηρούνται 40 ημέρες εκτός ψυγείου, χωρίς να παρουσιάσουν καμία αλλοίωση!

Πηγή: parallaximag
