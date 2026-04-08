Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για τα Τέμπη Εκταφή Λάρισα Δυστύχημα Τέμπη

Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού

Το δικαστικό συμβούλιο στην απόφασή του τονίζει πως ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα αποφασίσει αν τα δείγματα των εκταφών θα πάνε είτε σε ελληνικά, είτε σε εργαστήρια του εξωτερικού

Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού
13 ΣΧΟΛΙΑ
Το δικαστικό συμβούλιο Λάρισας με βουλεύματα που εξέδωσε, ενέκρινε την δυνατότητα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που θα κάνουν εκταφές, να στείλουν τα δείγματα ακόμη και σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Το δικαστικό συμβούλιο στην απόφασή του τονίζει πως ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα αποφασίσει αν τα δείγματα των εκταφών θα πάνε είτε σε ελληνικά, είτε σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Έτσι, ανοίγει εν μέρει η πόρτα στους συγγενείς των θυμάτων που επιθυμούν να στείλουν τα δείγματα των εκταφών σε εργαστήρια του εξωτερικού, εφόσον αυτή η διαδικασία εγκριθεί από τον δικαστικό πραγματογνώμονα.

Στο πλαίσιο των βουλευμάτων που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, γίνεται ομόφωνα δεκτή η προσφυγή της οικογένειας του Άγγελου Τηλκερίδη και εγκρίνει όλες τις «αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του γιου τους, καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Δείτε ολόκληρο το βούλευμα ΕΔΩ
13 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

