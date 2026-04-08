Κατασχέθηκαν περισσότερα από 164 κιλά κάνναβης σε περιοχή της Αθήνας, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα
Είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, με στόχο την προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αποσκοπώντας την αποκόμιση παράνομου κέρδους
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ναρκωτικά προχώρησε σε περιοχή της Αθήνας τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, πρόκειται για αλλοδαπούς, ηλικίας από 60 έως 36 ετών, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και στόχο την προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αποσκοπώντας την αποκόμιση παράνομου κέρδους.
Η οργάνωση δρούσε με διακριτούς στην ιεραρχική δομή ρόλους. Συγκεκριμένα, ο 36χρονος ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, μεριμνούσαν για την αποθήκευση και τη διακίνησή τους.
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν αρχικά να φορτώνουν από τον αποθηκευτικό τους χώρο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό αυτοκίνητο.
Στη συνέχεια, ο 60χρονος παρέμεινε εντός προς φύλαξη του χώρου, ο 36χρονος επιτηρούσε εξωτερικά τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ο 39χρονος αποχώρησε προς το σπίτι του.
Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω φορτηγό - στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος -, εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας και ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων.
Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 4 κινητά τηλέφωνα,
ιδιόχειρες σημειώσεις,
- 2.960 ευρώ και
το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.
Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.
Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
