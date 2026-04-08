Κατασχέθηκαν περισσότερα από 164 κιλά κάνναβης σε περιοχή της Αθήνας, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,- 4 κινητά τηλέφωνα,ιδιόχειρες σημειώσεις,- 2.960 ευρώ καιτο ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.