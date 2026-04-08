Χανιά: Πώς δρούσε το καλοστημένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που «ξάφριζε» πολίτες - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Μια πλήρως οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών αποκαλύφθηκε στα Χανιά , έπειτα από συστηματική και σε βάθος έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον σύγχρονο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών, με τα μέλη του κυκλώματος να δρουν μεθοδικά, επαγγελματικά και με ξεκάθαρη στόχευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κυρίωςΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον στο διάστημα από 18 έως 27 Φεβρουαρίου 2025, με δεκάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες να αποκαλύπτουν ένα επαναλαμβανόμενο και καλά δοκιμασμένο σενάριο εξαπάτησης.Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους επαγγελματίες.Με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές, όπως:- «δώρο ακρίβειας» 200 ευρώ,- επιστροφή εισφορών (συχνά 500–600 ευρώ),- ή διόρθωση οικονομικών στοιχείων,κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα, δημιουργώντας παράλληλα αίσθηση επείγοντος.- αρχικά ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας,- στη συνέχεια αποσπούσαν μέρος του PIN,- και τέλος τον κωδικό μιας χρήσης (OTP),

με αποτέλεσμα να αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς συνεργών («money mules»).



Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν γνώση τραπεζικών διαδικασιών και χρησιμοποιούσαν πειστικό λόγο, ακόμη και προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.



Σε περιπτώσεις που συναντούσαν αντίσταση, δεν δίσταζαν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και ωμές απειλές.



Αποκαλυπτικοί διάλογοι – Πώς «έστηναν» την απάτη 1. Προσποίηση λογιστή – «Δώρο ακρίβειας»



Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης επιχειρεί να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη, παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση.



- Δράστης: Καλά, ο Δημήτρης είμαι από το λογιστικό γραφείο σας παίρνω… Έχει βγει τώρα κυρία μου στο όνομά σας η επιδότηση που δίνει το κράτος, είναι δώρο ακρίβειας 200 ευρώ… Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε;

- Θύμα: Δεν κατάλαβα λίγο…

- Δράστης: Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε; Είναι για έξι μήνες…



(Στη συνέχεια αποσπά στοιχεία κάρτας, PIN και OTP μέσω καθοδήγησης και εμπλοκής συγγενικού προσώπου.



2. Στοχευμένη εξαπάτηση – Απόσπαση πλήρων στοιχείων κάρτας



Ο δράστης εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του.

- Δράστης: Ωραία ακούστε με λίγο… Έχετε κάρτα στην Εθνική εσείς έτσι; Ξεκινάει από 5351420;

- Θύμα: Ναι, ναι…

- Δράστης: Πείτε μου λίγο το PIN της κάρτας…

- Θύμα: 8079



(Ακολουθεί καθοδήγηση για επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω κινητού.)



3. Εκφοβισμός και απειλές σε ηλικιωμένη



Όταν η εξαπάτηση δεν αποδίδει, οι δράστες περνούν σε ωμή βία.

- Δράστης: Τι τράπεζα έχεις; Θες να σου κόψω τη σύνταξη; Να έρθω να σε σφάξω; Θα σου πάρω τα χρυσά…

- Θύμα: Κύριε, είμαι άρρωστη… Έχω πάθει οξύ έμφραγμα…

- Δράστης: Έρχομαι τώρα από εκεί… Άνοιξέ μου…



4. Προσποίηση υπαλλήλου ΕΦΚΑ – «Επιστροφή εισφορών»



Η κλασική μέθοδος ολοκλήρωσης της απάτης μέσω OTP.



- Δράστης: Είναι για εισφορές που είχατε πληρώσει παραπάνω… Πείτε μου τον εξαψήφιο κωδικό…

- Θύμα: (Δίνει τον κωδικό)

- Δράστης: Ωραία, θα σας έρθει ενημέρωση… Πατήστε έγκριση…



Οργανωμένη δομή και επαγγελματική δράση Από την ανάλυση των συνομιλιών προκύπτει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με δομή και ρόλους:



- χρήση «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων,

- συντονισμός μεταξύ μελών σε πραγματικό χρόνο,

- διαδοχική εμπλοκή διαφορετικών δραστών στην ίδια υπόθεση,

- διοχέτευση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων.



Η μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη, στοιχείο που καταδεικνύει εκπαίδευση και εμπειρία.



Η έρευνα σε εξέλιξη – Καμπανάκι για τους πολίτες Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών.



Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι:



- καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά στοιχεία καρτών ή PIN,

- οι κωδικοί OTP είναι αυστηρά προσωπικοί,

- κάθε ύποπτη επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να καταγγέλλεται.



Η υπόθεση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η ψυχολογική χειραγώγηση συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για ανυποψίαστους πολίτες.