«Προσγειωσούλα... αβαβά, ήρθατε ατσαλάκωτοι»: Ξαναχτύπησε ο viral Έλληνας πιλότος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροπλάνο Πιλότος

Γέλια και χειροκροτήματα μετά το τέλος της «διαφορετικής» ανακοίνωσης του πιλότου

Viral έγινε ξανά τις τελευταίες ώρες ο πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις γεμάτες χιούμορ και αυθεντικότητα ομιλίες του προς το επιβατικό κοινό μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί νέο απόσπασμα από ομιλία του, το οποίο συγκεντρώνει υψηλή απήχηση, με χρήστες να σχολιάζουν το ιδιαίτερο ύφος και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του TikTok ο Έλληνας πιλότος, κ. Φουντουλάκης  ακούγεται να λέει:

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδα όλα αυτά. Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

Αμέσως μετά οι επιβάτες του αεροσκάφους ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα. 

Δείτε το σχετικό βίντεο:

@vkoukos @SKYexpress give cpt. Foudoulakis a raise! ❤️👨‍✈️✈️ #skyexpress #pilot #greece ♬ 「睡眠用BGM」星降る夜の深呼吸サウンド - Sleeping Forest - Healing BGM
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης