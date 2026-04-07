Τροχαίο με παράσυρση πεζής στους Αμπελόκηπους, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Tο τροχαίο συνέβη στο ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η κατάσταση της τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στους Αμπελόκηπους, όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία δίκυκλο παρέσυρε μια αλλοδαπή πεζή και την τραυμάτισε στη λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός του δίκυκλου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Δείτε βίντεο από το σημείο


