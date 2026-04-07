Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος του Κορυδαλλού για ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
Ο 49χρονος εισήγαγε, μέσω ταχυδρομείου, συσκευές ατμίσματος κάνναβης από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία

Στη σύλληψη ενός 49χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος εισήγαγε συσκευές ατμίσματος κάνναβης από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κάνναβη με σκοπό τη διακίνησή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ξεκίνησε όταν το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντόπισε δέμα από τις Η.Π.Α. που περιείχε 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης. Επιπλέον, βρέθηκε δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο που περιείχε πιθανές ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.

Κατά την επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη. Σε έρευνα κατοικίας και κατοχής κατασχέθηκαν:

7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε πάστα, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων
Νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης, 32 γραμμάρια
7 νάιλον συσκευασίες σοκολάτας κάνναβης, 22,6 γραμμάρια
Νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, 7 γραμμάρια
Νάιλον συσκευασία με κάνναβη σε πάστα, 1,6 γραμμάρια
14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης και 7 αμπούλες κάνναβης
2 σύριγγες κάνναβης
Πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον, σε αποθήκες ταχυδρομικής εταιρίας εντοπίστηκαν δύο δέματα με τον ίδιο παραλήπτη, που περιείχαν συνολικά 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος και γυάλινο βάζο με 42 γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.


