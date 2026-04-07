Τραγωδία στα Τρίκαλα: 22χρονη κατέρρευσε στο σπίτι της και κατέληξε λίγο αργότερα
Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν
Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Τρίκαλα το πρωί της Μεγάλης Τρίτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το trikalaola.gr μια 22χρονη που ήταν στο σπίτι της -σε κεντρικό σημείο της πόλης- με τους γονείς της, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Οι γονείς της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε γρήγορα στο σημείο. Οι διασώστες έκαναν ότι προβλέπει το πρωτόκολλο για ανάνηψη αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και στα ΤΕΠ του Νοσοκομείο Τρικάλων όπου μεταφέρθηκε αλλά και εκεί οι προσπάθειες αποδείχθηκαν άκαρπες.
Για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες νεκροψίας – νεκροτομής.
