Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι, συνελήφθη η γιαγιά του
ΕΛΛΑΔΑ
Από την Ολλανδία η γιαγιά του κοριτσιού η οποία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στον Πειραιά όταν σκυλί επιτέθηκε σε ένα παιδί 2 ετών.

Συγκεκριμένα, ένα κορίτσι δύο ετών διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και πλησίασε έναν σκύλο ο οποίος και επιτέθηκε στο παιδί.

Το σκυλί δάγκωσε το δίχρονο κορίτσι στο κεφάλι και με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Η γιαγιά του παιδιού που είναι από την Ολλανδία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης