Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι, συνελήφθη η γιαγιά του
Από την Ολλανδία η γιαγιά του κοριτσιού η οποία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στον Πειραιά όταν σκυλί επιτέθηκε σε ένα παιδί 2 ετών.
Συγκεκριμένα, ένα κορίτσι δύο ετών διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και πλησίασε έναν σκύλο ο οποίος και επιτέθηκε στο παιδί.
Το σκυλί δάγκωσε το δίχρονο κορίτσι στο κεφάλι και με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.
Η γιαγιά του παιδιού που είναι από την Ολλανδία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα