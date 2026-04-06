Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που παρίσταναν τους λογιστές, πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους - Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ



Εξαρθρώθηκε επιπλέον εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το παράνομο όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό τωνΚατά τις έρευνες που έγιναν στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ,σιδερογροθιά,πιστόλι και -99- φυσίγγια,-25- λίρες Αγγλίας,κοσμήματα,-2- smartwatch,πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων καιρουχισμό που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.Κατά την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις απάτες οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν και εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία δραστηριοποιούνταν μέλος της εγκληματικής ομάδας με τις απάτες. Κατά την διάρκεια της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 ημεδαποί, 25 και 30 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-0,49- γραμμ. κοκαΐνης,-3,9- γραμμ. κάνναβης,-0,45- κρυσταλλική σκόνη,-2- γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και-2- φαρμακευτικά δισκία.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.