Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία: Νεκρός ο 67χρονος οδηγός
Ο άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούμενος από την προηγούμενη ημέρα - Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από αρδευτικό κανάλι στην τοπική κοινότητα Σχοινά, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έπειτα από πτώση του οχήματός του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε σήμερα στις 12:30 από την ΕΛΑΣ, όταν εντοπίστηκε όχημα μέσα στο κανάλι, χωρίς να είναι αρχικά γνωστό αν υπήρχε άτομο στο εσωτερικό του.
Στο σημείο κλήθηκε η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ, τα μέλη της οποίας καταδύθηκαν και εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα μέσα στο όχημα. Πρόκειται για άτομο γεννηθέν το 1959, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δηλωθεί αγνοούμενο από την προηγούμενη ημέρα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες, συνδράμοντας την ΕΛΑΣ. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
