Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα
Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα
Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης των παραβάσεων και στη συνέχεια άσκησε σωματική βία σε βάρος του αστυνομικού
Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) αστυνομικοί στον Πειραιά, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης σχετικά με παράνομη στάθμευση. Κατά τη διάρκεια της βεβαίωσης της παράβασης, ο 66χρονος, ιδιοκτήτης του οχήματος, φέρεται να επιχείρησε να παρεμποδίσει τη διαδικασία, προκαλώντας φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης, ενώ παράλληλα εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και σωματική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης σχετικά με παράνομη στάθμευση. Κατά τη διάρκεια της βεβαίωσης της παράβασης, ο 66χρονος, ιδιοκτήτης του οχήματος, φέρεται να επιχείρησε να παρεμποδίσει τη διαδικασία, προκαλώντας φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης, ενώ παράλληλα εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και σωματική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
