Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Ο διάλογος συγγενή θύματος στα Τέμπη με δημοσιογράφο για τα βίντεο: «Δεν έχει διαγραφεί τίποτε, έχετε λάθος πληροφόρηση»
«Η δικογραφία είναι υπερπλήρης. Όλα αυτά είναι αφηγήματα. Φέρτε μου ένα περιστατικό που να αποδεικνύει ότι σβήστηκαν αρχεία που χρειάζονταν», είπε ο Χρήστος Βλάχος
Σε όσα διαδίδονται αναφορικά με τη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και τις αναφορές για διαγραφές από το υλικό των καμερών, αναφέρθηκε ο πατέρας του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από τη Λάρισα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αναβολή της δίκης για τα βίντεο ο Χρήστος Βλάχος απάντησε ότι «δεν υπάρχουν βίντεο» και συμπλήρωσε: «Εκεί που φορτώθηκε η αμαξοστοιχία δεν υπάρχουν κάμερες, τι βίντεο ψάχνουν να βρουν, γι' αυτό δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία».
«Η Interstar δεν έχει κάμερες στο σημείο φόρτωσης», εξήγησε, ενώ αμέσως μετά άλλος δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Ότι σβήστηκαν βίντεο δεν είναι σημαντικό;»
Ο πατέρας του θύματος τον ρώτησε «από πού σβήστηκαν βίντεο;» και ο δημοσιογράφος του διευκρίνισε «από τη ΔΕΕ». Συνεχίζοντας την απάντησή του ο πατέρας του Βάιου είπε: «Αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στη δικογραφία και βέβαια γίνονται διαγραφές από αχρείαστα αρχεία, όλα μέσα στη δικογραφία υπάρχουν, αν τα ανοίξετε είναι 650 GB που είναι όλα τα αρχεία, δηλαδή τα αρχεία από το Διδυμότειχο να τα κάνουμε τι; Δεν έχει διαγραφεί τίποτα, λάθος πληροφόρηση έχετε. Η δικογραφία είναι υπερπλήρης. Όλα αυτά είναι αφηγήματα. Φέρτε μου ένα περιστατικό που να αποδεικνύει ότι σβήστηκαν αρχεία που χρειάζονταν».
«Στη δικογραφία οι φωτογραφίες των εναλλακτών και των μετασχηματιστών που είναι καταστραμμένοι από τη σύγκρουση υπάρχουν και δεν είναι άθικτοι όπως διαδίδουν μερικοί», είπε σε άλλο σημείο
«Το ξεμπάζωμα, μπάζωμα, τα ευρήματα τα βρήκαμε εγώ και η σύζυγός την πρώτη μέρα, την τρίτη μέρα που βρήκαμε τα χώματα επικοινωνήσαμε με τον κ. Παντρεμένο και μας έδωσε όλο το φωτογραφικό υλικό και μας είπε ό,τι είχε γίνει», συμπλήρωσε.
«Ενημερώσαμε τον ανακριτή και όλο το φωτογραφικό υλικό που έχει ουσία και πραγματικότητα είναι μέσα στη δικογραφία», είπε επίσης
