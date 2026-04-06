Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Ο «Έβερεστ», η θαλάσσια χελώνα των 105 κιλών που νίκησε τον θάνατο επέστρεψε στο απέραντο γαλάζιο, δείτε εικόνες
Η επιστροφή της θαλάσσιας χελώνας «Έβερεστ» στο φυσικό της περιβάλλον αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση της αξίας της προστασίας της άγριας ζωής και της δύναμης που μπορεί να κρύβει ένας οργανισμός όταν του δοθεί η ευκαιρία να παλέψει.
Τον Μάιο του 2024, ο «Έβερεστ» εντοπίστηκε στην Πρέβεζα με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδόθηκε σε εσκεμμένη ανθρώπινη ενέργεια.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία περίθαλψης, που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές εργάστηκαν συστηματικά για την αποκατάσταση της υγείας του ζώου. Με καθημερινή φροντίδα, ιατρική παρακολούθηση και συνεχή υποστήριξη, η θαλάσσια χελώνα κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακτήσει τις δυνάμεις της.
Με βάρος 105 κιλά, ο «Έβερεστ» αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αντοχής και επιμονής.
Στις 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η επανένταξή του στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η ανακοίνωση της ΜΚΟ «Αρχελών»:Ο «Έβερεστ» γύρισε στη θάλασσα. Τον Μάιο του 2024, βρέθηκε στην Πρέβεζα με ένα σοβαρό εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και η μάχη του για επιβίωση μόλις ξεκινούσε.
Ακολούθησαν δύο χρόνια γεμάτα φροντίδα, θεραπείες και αφοσίωση. Με τη βοήθεια της ομάδας περίθαλψης και των εθελοντών, κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, κάνοντας κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την ανάρρωση. 105 κιλά χελωνο-δύναμης, επιμονής και ζωής.
Στις 29 Μαρτίου, ο «Έβερεστ» σηματοδότησε την πρώτη απελευθέρωση θαλάσσιας χελώνας για το 2026 και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, χαρίζοντάς μας μια συγκινητική στιγμή και ελπίδα για το μέλλον.
