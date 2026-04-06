Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες: Έληξε ο συναγερμός μετά από έλεγχο του ΤΕΕΜ
Μεγάλη κινητοποίηση στις αστυνομικές Αρχές σήμερα το πρωί - Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο εκκενώθηκε άμεσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Αφότου έγινε ο σχετικός έλεγχος δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και ο συναγερμός έληξε.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
