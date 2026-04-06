Καιρός: Άνοιξη με 24άρια στη Μεγάλη Εβδομάδα - Διχάζονται τα μοντέλα για το Πάσχα
Η πρόγνωση του φυσικού-μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema

Με ανοιξιάτικες συνθήκες και σύμμαχο τον καιρό ξεκινά η μεγάλη εβδομάδα και στη στεριά και στη θάλασσα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Συγκεκριμένα σήμερα Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση λίγες βροχές όπου θα εκδηλωθούν το μεσημέρι στη Στερεά, την Πελοπόννησο την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18 βαθμούς στα νησιά μας. Οι άνεμοι βοριάδες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τους βοριάδες να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 21 βαθμούς.

Την Μεγάλη Τρίτη και την Μεγάλη Τετάρτη θα συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά. 

Από τη Μεγάλη Πέμπτη, όμως, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει: η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και η αστάθεια θα ενισχυθεί.

Για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, υπάρχει σημαντική απόκλιση στα προγνωστικά στοιχεία, οπότε χρειάζεται λίγη ακόμη υπομονή για πιο ασφαλή εκτίμηση.

