Κατέληξε ο 58χρονος που έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε βράχια στη Θεσσαλονίκη
Ο 58χρονος είχε βγει για βόλτα με τον σκύλο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων - Ο σκύλος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 58χρονος είχε βγει για βόλτα με τον σκύλο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων σε δύσβατη περιοχή με βράχια. Ο σκύλος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς του άνδρα, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, καθώς στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και εθελοντές του δήμου Θερμαϊκού. Τον 58χρονο περέλαβε το Λιμενικό και από το λιμάνι της Μηχανιωνας το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πολυτραυματιας αλλά κατέληξε.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, οι εθελοντές διασώστες ειδοποιήθηκαν στις 19.50 από πολίτη για πτώση άνδρα σε δύσβατη περιοχή σε βράχια στο Αγγελοχώρι και έσπευσαν στο σημείο μαζί με την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε ο κ. Ράμος, επρόκειτο για ένα πολύ δύσβατο σημείο και στο σημείο κλήθηκε και σκάφος του Λιμενικού προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Ο άνδρας παραδόθηκε στο σκάφος του Λιμενικού για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
