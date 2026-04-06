Κατέληξε ο 58χρονος που έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε βράχια στη Θεσσαλονίκη

Ο 58χρονος είχε βγει για βόλτα με τον σκύλο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων - Ο σκύλος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς