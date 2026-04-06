Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας σήμερα, τα μοντέλα «βλέπουν» βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά «διαφωνούν» για την Κυριακή του Πάσχα
Τα προγνωστικά μοντέλα «δείχνουν» αυξημένη αστάθεια και πιθανές βροχές προς την Ανάσταση, σύμφωνα με τον Κολυδά - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Μεγάλη Εβδομάδα
Λίγες τοπικές ασθενείς βροχές και παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με αυξημένες πιθανότητες βροχών έως και το Μεγάλο Σάββατο.
Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντης της ΕΜΥ παρουσιάζει μετεωρολογική ανάλυση για την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, βασισμένη στη σύγκριση των δύο βασικών προγνωστικών μοντέλων, του ECMWF και του GFS. Η ανάλυση εξετάζει χάρτες της ανώτερης ατμόσφαιρας στα 500 hPa, καθώς και ensemble μετεωγράμματα θερμοκρασίας και υετού.
Όπως επισημαίνεται, τα νεότερα στοιχεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα, κυρίως όσον αφορά το μοντέλο GFS, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον άξονα του αυλώνα, στην επέκταση της κυκλοφορίας προς τη Μεσόγειο και στην οργάνωση των επιμέρους διαταραχών. Αντίθετα, το μοντέλο ECMWF εμφανίζεται πιο σταθερό και συνεπές ως προς τη συνοπτική εικόνα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
Τα ensemble διαγράμματα ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, καθώς το ECMWF εμφανίζει μεγαλύτερη συνοχή τόσο στην εξέλιξη της θερμοκρασίας όσο και στη χρονική κατανομή του υετού, ενώ το GFS παρουσιάζει αυξημένη διασπορά μετά τις 10 και 11 Απριλίου.
Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και περισσότερες πιθανότητες βροχών στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς το ECMWF δίνει ισχυρότερο σήμα για βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη καθοριστεί με ακρίβεια τα τελικά ύψη υετού.
Όπως αναφέρει, μια σύγκριση στην πλατφόρμα Windy μεταξύ των μοντέλων ECMWF, GFS και ICON δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν αισθητές αποκλίσεις στις προβλέψεις.
Ο ρόλος του μετεωρολόγου, όπως σημειώνει, είναι να αξιολογήσει τα δεδομένα, να σταθμίσει την αξιοπιστία κάθε μοντέλου και να παρέχει την πιο αξιόπιστη και χρήσιμη εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού.
🎯ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 5, 2026
✅Στο άρθρο εξετάζουμε την προοπτική του καιρού για τη Μεγάλη Εβδομάδα, με βάση τη σύγκριση των δύο βασικών προγνωστικών μοντέλων, του ECMWF και του GFS, τόσο στους χάρτες της ανώτερης ατμόσφαιρας στα 500 hPa όσο και… pic.twitter.com/jKJlG13imy
Διαφορετικές εκτιμήσεις για την ΑνάστασηΣύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζουν τα προγνωστικά μοντέλα όσον αφορά τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης.
🎯ΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 5, 2026
✅Αρκεί μια ματιά στην πλατφόρμα του Windy, επιλέγοντας διαδοχικά τα μοντέλα ECMWF, GFS και ICON, για να διαπιστώσει κανείς πόσο αισθητές μπορεί να είναι οι διαφορές στην πρόγνωση.
✅Εκεί ακριβώς βρίσκεται… pic.twitter.com/6ikrBA7wua
Ξεπέρασε τους 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 05 ΑπριλίουΆνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 05 Απριλίου, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 22°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μακροχώρι Βέροιας, όπου έφτασε τους 22.8οC.
Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 15:40 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 05 Απριλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20οC σε 125 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 22% του συνόλου).
Ο καιρός σήμεραασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν βαθμιαία κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές να αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 22 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 21 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 23 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και ασθενείς έως μέτριοι στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, τοπικά έως 4 μποφόρ, από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις τοπικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.
Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη 07-04-2026Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
