Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας σήμερα, τα μοντέλα «βλέπουν» βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά «διαφωνούν» για την Κυριακή του Πάσχα

Ξεπέρασε τους 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 05 Απριλίου

Άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 05 Απριλίου, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 22°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μακροχώρι Βέροιας, όπου έφτασε τους 22.8οC.Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 15:40 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 05 Απριλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20οC σε 125 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 22% του συνόλου).ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν βαθμιαία κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές να αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 22 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 21 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 23 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και ασθενείς έως μέτριοι στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, τοπικά έως 4 μποφόρ, από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις τοπικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.