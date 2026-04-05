Έτοιμες να διακόψουν τη λειτουργία τους οι τυροκομικές επιχειρήσεις στη Λέσβο λόγω της απαγόρευσης εξαγωγών
Οι επιχειρήσεις ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν στις 8 Απριλίου, τελευταία ημέρα παραλαβής γάλακτος, αν δεν αρθούν τα μέτρα που πάρθηκαν μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Οι τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου ανακοίνωσαν ότι αναγκάζονται να προβούν από την ερχόμενη Τετάρτη 8 Απριλίου (τελευταία ημέρα παραλαβής γάλακτος) στην διακοπή λειτουργίας τους, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει γίνει άρση της απαγόρευσης εξαγωγής των ώριμων τυροκομικών προϊόντων τους από το νησί.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή για τους παρακάτω λόγους:

«- Γιατί παρά τις περί του αντιθέτου προφορικές διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον άρση της απαγόρευσης εξαγωγής τυροκομικών προϊόντων -λόγω του αφθώδους πυρετού- από το νησί της Λέσβου

- Γιατί η απαγόρευση εξαγωγής τυροκομικών έχει οδηγήσει τις τυροκομικές επιχειρήσεις σε απόλυτη οικονομική ασφυξία και σε πλήρη πλέον αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους

- Γιατί η διατήρηση της απαγόρευσης έχει ήδη επιφέρει σημαντική μείωση του πελατολογίου τους, με άμεσο κίνδυνο ολικής απώλειάς του, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία χρονοδιαγράμματος άρσης των μέτρων απαγόρευσης, καθιστά το περιβάλλον λειτουργίας τους εντελώς αβέβαιο

- Γιατί η αδυναμία εξεύρεσης εντός του νησιού ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης των προϊόντων που συνεχίζουν να παράγουν καθ' όλο το διάστημα εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης, έχει καταστήσει την διαχείριση των ετοίμων προϊόντων τους αδιέξοδη

- Γιατί δεν γίνεται κατανοητή η σκοπιμότητα περαιτέρω διατήρησης των μέτρων απαγόρευσης εξαγωγής τυροκομικών προϊόντων από το νησί, στο βαθμό που έχουν ολοκληρωθεί και εφαρμόζονται όλα τα ενδεδειγμένα και απαραίτητα μέτρα βιοπροστασίας από την μετάδοση του ιού, και καθίσταται κατ' αυτόν τον τρόπο εφικτή - με την λήψη και ορισμένων επιπρόσθετων μέτρων και πάντα υπό την επιτήρηση των υγειονομικών αρχών - η ασφαλής διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων. Πολύ δε περισσότερο όταν το σύνολο των Ευρωπαϊκών κανονισμών ρητά χαρακτηρίζει τα ώριμα τυροκομικά προϊόντα ως απολύτως ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία».
