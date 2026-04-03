Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές σε Λέσβο, εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα
Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές σε Λέσβο, εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα

Τα νέα περιστατικά αφορούν εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιοχή Νάπη κοντά στην Πελόπη της Λέσβου

Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές σε Λέσβο, εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα
Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε τέσσερις συστεγαζόμενες εκτροφές στη Λέσβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανεβάζοντας πλέον τα συνολικά εντοπισμένα κρούσματα στα είκοσι σε 25 θετικές εκτροφές.

Τα νέα περιστατικά εντοπίζονται σε εκτροφές της Λέσβου που βρίσκονται υπό επιδημιολογική διερεύνηση και αυξημένη κτηνιατρική επιτήρηση.

Ειδικότερα, τα νέα περιστατικά αφορούν εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιοχή Νάπη κοντά στην Πελόπη της Λέσβου.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων εκρίζωσης και περιορισμού της νόσου, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, που περιλαμβάνουν την υγειονομική θανάτωση των ζώων των ευαίσθητων ειδών, τον καθαρισμό και την απολύμανση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και τους αναγκαίους περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, προϊόντων και υλικών, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

