200 χρόνια από την Έξοδο - Μητσοτάκης: «Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες»
Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης - Στο Μεσολόγγι Τασούλας και Μητσοτάκης
Κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.
«Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.
«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία», είπε ο πρωθυπουργός.
«Η ενότητα του λαού μας παραμένει πρώτο ζητούμενο. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, με δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», πρόσθεσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Στο Μεσολόγγι βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρακολούθησε την παρέλαση και ακολούθως συμμετείχε στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου κατέθεσε στεφάνι. Στη συνέχεια, απένειμε τα έπαθλα στους νικητές του 78ου αγώνα «Δρόμος Θυσίας» και έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου πριν 200 χρόνια αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα, την απήχηση και τα διδάγματα συνολικά της ελληνικής επανάστασης του 1821!
Η δόξα της πολιορκίας του Μεσολογγίου δεν στεφανώνει τους βάρβαρους εισβολείς, στεφανώνει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους που έκαναν πράξη με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους το «ελευθερία ή θάνατος».
Τα διδάγματα της Εξόδου μας λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας. Με τι πρωτοφανείς και ανυπολόγιστες θυσίες κατακτήθηκε και πόσο ευλαβικά πρέπει να την προστατέψουμε.
Προστατεύουμε, λοιπόν, σήμερα την ενότητά μας, τη συνοχή μας και τις εθνικές αξίες μας που είναι ασπίδες μέσα στη διεθνή αναστάτωση που μας περιβάλλει. Προστατεύουμε τελικά την ελευθερία που μας χάρισε και η Έξοδος και ευγνωμονούμε γι’ αυτό αιώνια τους Ελεύθερους Πολιορκημένους!».
Στις εκδηλώσεις παρίστανται επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας» την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Και σημείωσε: «Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά.
Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Για αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας».
Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας».
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ενώ στις 10:20 εψάλη δοξολογία.
Στις 11:00 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.
Αμέσως ακολούθησε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.
Το μεσημέρι έγινε η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.
