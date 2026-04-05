Φαντασμαγορικές εκδηλώσεις με drones, πυροτεχνήματα και παρελάσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου

Οι σημερινές εκδηλώσεις

Λαμπρές επετειακές εκδηλώσεις

Με θρησκευτική κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου τιμά από χθες την διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων ενώ σήμερα Κυριακή των Βαΐων, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης.Στις εκδηλώσεις αναμένεται να παραστούν, όπως έχει ανακοινωθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελείται πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 θα ψαλλεί δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.Στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη.Με την ακολουθία του πανηγυρικού πολυαρχιερατικού Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, συνεχίστηκαν το απόγευμα του Σάββατου του Λαζάρου, 4 Απριλίου 2026, οι λαμπρές επετειακές και λατρευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 200ης επετείου της Εξόδου της ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, Μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.Στις Εορτές Εξόδου 2026 συμμετέχει επίσης τιμητική αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, αποτελούμενη από τον Ιερομόναχο Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, τον Μοναχό Νικόδημο Αγιοπαυλίτη και τον Ιερομόναχο Σισώη Ξενοφωντινό.Η Ιερά Κοινότητα, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας και απέστειλε την τριμελή τιμητική αντιπροσωπεία, εν όψει της ελεύσεως της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας «Άξιον Εστί», από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.