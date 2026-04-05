Καιρός: Βροχές και πιθανές χαλαζοπτώσεις το μεσημέρι, πού θα σημειωθούν φαινόμενα

Ο καιρός σήμερα Tις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές κατά τόπους στην Εύβοια, σε ορεινά τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καθώς και σε νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο. Βροχές αναμένονται τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Αυξημένη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Ρόδο, καθώς και σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μικρές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα βορειοανατολικά, στα κεντρικά και στα νότια τμήματα της χώρας.







Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Νότιο Αιγαίο, και ασθενείς έως μέτριοι στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, τοπικά έως 4 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.







Ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα 06-04-2026 Στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη 07-04-2026 Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός , με τοπικές βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας και ενίσχυση των φαινομένων κατά το μεσημέρι, κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις σε ορεινά τμήματα, ενώ μικρές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται σε τμήματα της χώρας.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22, στην Ήπειρο από 5 έως 21 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 21, στην Πελοπόννησο από 3 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 5 έως 18, στα Επτάνησα από 9 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026 Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.



Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026 Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.