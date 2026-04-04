Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που λειτουργούσαν οίκους ανοχής χωρίς άδεια λειτουργίας
Δύο γυναίκες που λειτουργούσαν οίκους ανοχής χωρίς άδεια λειτουργίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, έχοντας παράλληλα παραβιάσει αποφάσεις σφράγισης του οικείου Δήμου, συνέλαβαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθείσες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οίκους ανοχής με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, καθώς και κατά τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και δύο γυναίκες, οι οποίες εκδίδονταν επ' αμοιβή στους οίκους ανοχής, ενώ τα έσοδα που προέκυπταν εκμεταλλεύονταν οι συλληφθείσες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις που παραπέμπουν σε ερωτικά ραντεβού και αμοιβές, τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνίες και χρηματικά ποσά, καθώς και πλήθος αντικειμένων, συναφών ως προς τις ερωτικές υπηρεσίες.

Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.
