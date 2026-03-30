Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον Κωνσταντίνο Φλώρο για τον ξυλοδαρμό στη Βουλή του Βασίλη Γραμμένου
Το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή - Η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για το βίαιο επεισόδιο με θύμα τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένο έξω από την Ολομέλεια της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 επέβαλε σήμερα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.
Το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο βουλευτή για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αποφάσισε ωστόσο η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ακόμη, το δικαστήριο με οριακή πλειοψηφία 4-3 αποφάσισε να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Αντίθετα, απέρριψε τα υπόλοιπα ελαφρυντικά που αυτός αιτήθηκε δια των συνηγόρων του και συγκεκριμένα αυτά της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
Να σημειωθεί πάντως ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή μας λυπούν όλους».
Νωρίτερα, κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος είχε κάνε, μεταξύ άλλων, λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης». «Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδρασή μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κ. Φλώρος.
