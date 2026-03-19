Άρχισε η δίκη του βουλευτή Κων. Φλώρου για την επίθεση με μπουνιές στον συνάδελφο του Βασίλη Γραμμένο

«Δεν μπορούσε κανείς να τον συγκρατήσει είχε πολύ θυμό και ένταση» είπε ο Γραμμένος – Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο οι άλλοι μάρτυρες βουλευτές – Ένταση στο ακροατήριο με Βελόπουλο και Φλώρο





Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Kωνσταντίνου Φλώρου , ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με γροθιές σε βάρος του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένου . Το πρωτοφανές περιστατικό βίας είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2024 εντός της Βουλής, είχε καταγραφεί από κάμερες και οδήγησε τον Κων. Φλώρο στο εδώλιο κατηγορούμενο για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.Σήμερα, με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε ο Β. Γραμμένος ως υποστηρίζων την κατηγορία, ενώ ακολούθησαν οι καταθέσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης,, του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Β' Αντιπροέδρου της Βουλής, της βουλευτού της ΝΔ, και άλλων.«Με έντονο ύφος άρχισε να μας βρίζει. Ακούγαμε συνεχώς ύβρεις. Ντρέπομαι να τις επαναλάβω κυρία πρόεδρε. Έλεγε "θα σας γ@@@@@" και προσωπικά σε εμένα "θα σε γ@@@@@"» είπε αρχίζοντας την κατάθεσή του στη δίκη ο κ. Γραμμένος και συνέχισε: «Της επίθεσης εναντίον μου είχε προηγηθεί και ένταση στο κυλικείο της Βουλής. Εκεί μου είχε επιτεθεί ο πατέρας του κατηγορούμενου. Εγώ δεν μίλησα εκεί. Μπήκα στην αίθουσα της Ολομέλειας και συνέχισε ο υιός».Στη συνέχεια ο βουλευτής έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την «Ελληνική Λύση».Ο κ. Γραμμένος είπε στην κατάθεσή του: «Ο κατηγορούμενος έκανε και χειρονομίες άσεμνου περιεχομένου. Εφόσον δεν μπορούσα να αντέξω άλλο την όλη κατάσταση -μου φάνηκε πρωτόγνωρο το όλο σκηνικό - θέλησα να βγω έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας για να πλησιάσω τον αστυνομικό που βρίσκονταν εκεί και να του παραπονεθώ. Δεν μπορούσε όμως κανείς να συγκρατήσει τον κατηγορούμενο. Είχε πολύ θυμό και πολύ ένταση.Βγήκα στη πόρτα και είπα στον αστυνομικό: “Σε παρακαλώ πήγαινε στον Φλώρο γιατί μας βρίζει, κάνει χειρονομίες και έχουμε ξεφτιλιστεί”. Εκείνος αντιλαμβανόμενος ότι πήγα στον αστυνομικό ήρθε προς εμένα και άρχισε να με βρίζει και να μου λέει “θα σε γ@@@@@ κοντέ” και μου απηύθυνε κατηγορίες που δεν γνώριζα. Του είπα να κάνει στην άκρη και τότε με έπιασε και άρχισε να με πνιγεί. Έπαθα σοκ. Προσπάθησα να βγάλω το χέρι του από το λαιμό μου και εκείνη τη στιγμή μου έδωσε μια γροθιά και έπεσα κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου.Δεν είπα κουβέντα και τον άκουγα να φωνάζει «θα σε γ@@@@@». Οι συνάδελφοί μου μου είπαν ότι θα μου έδινε κλοτσιά στο κεφάλι. Ο γιατρός της Βουλής μου είπε να πάω αμέσως στο νοσοκομείο».Πρόεδρος: «Ο κ. Φλώρος έλεγε ότι του βρίζετε τη μάνα. Αυτό ισχύει;»Β. Γραμμένος: «Όχι βέβαια. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μητέρα του; Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος επικαλέστηκε ότι του έβρισα τη μητέρα. Οι άνθρωποι της νύχτας όταν προκαλούν κακό σε έναν άνθρωπο επικαλούνται τη μητέρα τους. Την μητέρα του δεν θα την έβριζα ποτέ, αν είχα κάτι μαζί του θα το έλυνα με εκείνον».«Τραμπούκο» και «ναζιστή» χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καταθέτοντας σήμερα στο δικαστήριο ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» υποστήριξε πως ο Κων. Φλώρος. «Αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και ο τότε πρόεδρος της Βουλής ο κ. Τασούλας είχε χαρακτηρίσει κτηνώδη την συμπεριφορά του» ανέφερε ο μάρτυρας προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κων. Φλώρου όταν τον χαρακτήρισε ως «υπαρχηγό του Κασιδιάρη»Κ. Βελόπουλος: «Είναι ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη».Κ. Φλώρος: «Θα κάνω μήνυση».Κ. Βελόπουλος: «Τον ακούτε; Συνεχίζει».Κ. Φλώρος: «Είσαι αστείος».

Στη δική του κατάθεση ο κ. Γεωργαντάς περιέγραψε όσα είδε από το προεδρείο της Βουλής. «Ήμουν προεδρεύων στην ψηφοφορία. Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ. Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ. Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας», ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς, ενώ η συνάδελφός του Κατερίνα Μονογυιού, βουλευτής ΝΔ, η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό, είπε στο δικαστήριο: «Τους είδα να τσακώνονται έντονα. Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ. Φλώρος έλεγε "μου έβρισες τη μάνα'" δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ. Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ. Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω».



Από την πλευρά της η βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Μαρία Αθανασίου χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «οξύθυμο» και επισήμανε πως εκείνη την ημέρα είχε δει πεσμένο κάτω τον κ. Γραμμένο. «Η φράση "είσαι σκουπίδι" ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα, Σκέφτηκα ότι... σε ωραίο περιβάλλον ήρθα», κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την «Νίκη» Νίκος Παπαδόπουλος.



Ακόμη, ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Πάρης Παπαδάκης είπε για το περιστατικό: «Ακούσαμε όλοι τις φωνές. Βγήκα και είδα τον κ. Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ. Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει "θα σε γ@@@@@ που βρίζεις μανάδες". Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ. Γραμμένο να βρίζει».



Ως «έγκλημα κατά της Δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου», χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κων. Χήτας.



Από την πλευρά του ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες» Διονύσης Βαλτογιάννης μίλησε για λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ. Γραμμένο να αποκαλεί «σκουπίδι» τον κ. Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».



«Του έκανε κεφαλοκλείδωμα» Σημαντική υπήρξε όμως και η κατάθεση του αστυνομικού στον οποίο απευθύνθηκε ο κ. Γραμμένος για να διαμαρτυρηθεί -όπως είπε -για τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου.



Στη σημερινή κατάθεσή του στο δικαστήριο ο μάρτυρας αστυνομικός ανέφερε: «Βγήκε ο κ. Φλώρος, τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ. Γραμμένο "τι πρόβλημα έχεις" του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε "θα κάνω ό,τι γουστάρω". Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ. Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ. Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ. Φλώρος έλεγε "να μην βρίζεις μανάδες"». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα».



Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 30 Μαρτίου. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει με την απολογία του κατηγορούμενου βουλευτή.