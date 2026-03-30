Καταδίκη του βουλευτή Φλώρου για τον ξυλοδαρμό του Γραμμένου έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, ζητεί ο εισαγγελέας

Να κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος ανεξάρτητος βουλευτής Κων. Φλώρος για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»
έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Απριλίου 2024, ζήτησε σήμερα ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.
«Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος», τόνισε ο εισαγγελέας ζητώντας από τους δικαστές και ενόρκους να κηρύξουν ένοχο τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου.
Νωρίτερα, κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος βουλευτής έκανε λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης».
«Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», είπε ο κατηγορούμενος βουλευτής, ο οποίος δικάζεται για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Πλέον το δικαστήριο έχει μπει στην τελική ευθεία για την έκδοση της απόφασής του.