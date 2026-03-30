Από ανακοπή ο θάνατος του 82χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, αναβολή πήρε η 77χρονη σύζυγός του
Η 77χρονη έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο ηλικίας περίπου 50 χρόνων
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος που το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που έγινε σήμερα στη σορό του ηλικιωμένου έδειξε ότι δεν έχει ίχνη εγκληματικής ενέργειας ενώ ο θάνατος του προήλθε από ανακοπή ξεδιαλύνοντας έτσι τις υποψίες που υπήρξαν εναντίον της 77χρονης συζύγου του η οποία έχει οδηγηθεί δύο φορές ενώπιον της Δικαιοσύνης για ενδοοικογενειακή έναντι του 82χρονου.
Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.
Η γυναίκα είχε συλληφθεί βάσει του άρθρο 307 του Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας ενώ χτες Κυριακή 29 Μαρτίου είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος την παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα για παραβίαση του περιοριστικού όρου της προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η εκδίκαση της στο αυτόφωρο μονομελές πήρε αναβολή για αύριο ενώ συνεχίζεται η κράτηση της.
Υπενθυμίζεται ότι η 77χρονη έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο ηλικίας περίπου 50 χρόνων.
Στις 26 Φεβρουαρίου είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ της είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον 82χρονο, κάτι που δεν τήρησε καθώς ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι.Μάλιστα ο ηλικιωμένος σύζυγος έλεγε από τότε ότι την είχε ανάγκη για να τον φροντίζει.
Την 25η Μαρτίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από γείτονες ότι κάτι γίνεται στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν την συνέλαβαν όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος τηλεφωνούσε στην Αστυνομία ζητώντας να την αφήσουν ελεύθερη προκειμένου να τον βοηθάει. Τελικώς η 77χρονη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου και δικάστηκε για ενδοοικογενειακή ωστοσο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και επέστρεψε στο σπίτι παρά το γεγονός ότι είχε παραβιασει τον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί την πρώτη φορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα