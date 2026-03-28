Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη
Ο ηλικιωμένος φέρεται να ήταν για ώρες πεσμένος στο σπίτι – Ασαφή τα αίτια θανάτου, θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή
Στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου του 82χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να βρισκόταν για ώρες πεσμένος μέσα στην κατοικία, χωρίς να του παρασχεθεί βοήθεια. Σε βάρος της 77χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα.
Η ηλικιωμένη είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όμως κρίθηκε αθώα από Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης λόγω αμφιβολιών.
Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια θανάτου, με αποτέλεσμα να αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στην υπόθεση.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, αναφέρεται ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του, ενώ συνελήφθη η σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Απογευματινές ώρες σήμερα (28-03-2026) βρέθηκε νεκρός στην οικία του στην περιοχή των Κουφαλίων 82χρονος ημεδαπός. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής. Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. (παράλειψη προσφοράς βοήθειας).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να βρισκόταν για ώρες πεσμένος μέσα στην κατοικία, χωρίς να του παρασχεθεί βοήθεια. Σε βάρος της 77χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα.
Η ηλικιωμένη είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όμως κρίθηκε αθώα από Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης λόγω αμφιβολιών.
Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια θανάτου, με αποτέλεσμα να αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στην υπόθεση.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, αναφέρεται ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του, ενώ συνελήφθη η σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Απογευματινές ώρες σήμερα (28-03-2026) βρέθηκε νεκρός στην οικία του στην περιοχή των Κουφαλίων 82χρονος ημεδαπός. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής. Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. (παράλειψη προσφοράς βοήθειας).
