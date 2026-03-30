Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων συντήρησης το βράδυ, πότε και πού θα γίνουν
Παρεμβάσεις σε γέφυρα Λεωφόρου Φυλής και Δυτική Περιφερειακή Υμηττού τη νύχτα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ μέχρι και το πρωί της Τρίτης με σκοπό την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης και ασφαλτόστρωσης σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής Οδού.
Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 22:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθούν εργασίες βαριάς συντήρησης στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6). Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά το ρεύμα προς Ελευσίνα και θα ισχύσουν έως τις 05:30 το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί με προορισμό την Ελευσίνα θα εξέρχονται από την έξοδο 6 και θα επανεισέρχονται στον ίδιο κόμβο, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, χωρίς καταβολή διοδίων.
Παράλληλα, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, όπου θα παραμείνουν κλειστές η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026. Κατά τον αποκλεισμό, θα λειτουργεί παράκαμψη από και προς την περιοχή της Παλλήνης, με κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών.
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.