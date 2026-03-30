Εκτάκτως ξανά στην ανακρίτρια ο 23χρονος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Εκτάκτως οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος προ ημερών για τη δολοφονία του 20χρονου, Κλεομένη στην Καλαμαριά, ο 23χρονος, ο οποίος κλήθηκε και έδωσε πρόσθετη απολογία συμπληρωματική απολογία.
Απάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας που φαίνεται να στόχευαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάθισε λίγη ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας και πριν από λίγο αποχώρησε από τα δικαστήρια συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Ασφάλειας.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει κριθεί και προσωρινά κρατούμενος ένας νεαρός, ο οποίος ήταν στην παρέα του Κλεομένη, ενώ αναζητείται ακόμη -καθώς έχει ταυτοποιηθεί- και ένας 21χρονος ακόμη που ήταν στην ίδια παρέα και ίσως εκεί στρέφονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών.